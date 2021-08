Bassist Simon Gallup is uit de Britse band The Cure gestapt. Op Facebook kondigde hij zaterdag na bijna 40 jaar zijn vertrek aan.

"Met een enigszins zwaar hart ben ik niet langer lid van The Cure", schrijft hij op het sociale mediakanaal. "Ik wens iedereen veel geluk."

Gallup voegde zich bij de band in 1979 nadat hij deel had genomen aan Cult Hero, een project van The Cure-frontman Robert Smith.

Nadat hij de The Cure in 1982 had verlaten, voegde hij zich in 1984 weer bij de band. Gallup was het op één na langstzittende lid van de Britse rockgroep, achter zanger Smith.

Een reden voor zijn vertrek geeft de bassist niet. In de reacties op zijn bericht antwoordt hij: "Alles is goed met me. Ik ben gewoon klaar met het verraad."