Tony Bennett, over wie eerder dit jaar bekend werd dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer, zal definitief niet meer optreden. De 95-jarige zanger doet dat op advies van zijn artsen, heeft zijn zoon Danny bekendgemaakt.

"Dit was een moeilijke beslissing, want Tony is nog gewoon in staat om op te treden", vertelt zijn zoon. "Dit is op verzoek van zijn artsen. Zijn gezondheid heeft voorrang. Hij zal nog dingen doen, maar geen shows meer geven."

Bennett blies afgelopen donderdag al de rest van zijn Amerikaanse tour af vanwege zijn gezondheid.

Vorige week trad Bennett samen met Lady Gaga nog twee keer op in de Radio City Music Hall in New York. Achteraf gezien waren dit de laatste optredens van Bennett, die een week eerder zijn 95e verjaardag vierde.

Bennett brak ruim 65 jaar geleden door en was actief als crooner, net als onder anderen Frank Sinatra. Laatstgenoemde was een groot bewonderaar van Bennett. De artiest scoorde meerdere hits, waaronder I left my heart in San Francisco, waarvoor hij een van zijn achttien Grammy's kreeg.

In oktober komt Bennetts laatste plaat, die hij met Lady Gaga maakte, uit.