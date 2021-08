Dance Valley en Dutch Valley worden uitgesteld tot augustus 2022. De festivals zouden op respectievelijk 14 en 15 augustus plaatsvinden, maar kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Demissionair premier Mark Rutte maakte vrijdag tijdens een persconferentie bekend dat festivals in ieder geval tot 20 september niet doorgaan.

Begin augustus keek de organisatie of de evenementen in recreatiegebied Spaarnwoude verplaatst konden worden naar september, maar dat zit er niet in. De kaarten voor dit jaar blijven geldig voor de editie van volgend jaar.

"Het overheidsbeleid is te onberekenbaar om nog naar een verhuizing in september te kijken. Bovendien vinden we het belangrijk om onze bezoekers duidelijkheid te verschaffen", vertelt de organisatie over deze beslissing.

"Het is onvoorstelbaar frustrerend dat we nu voor de tweede keer op rij onze evenementen een jaar moeten verplaatsen, terwijl wij als evenementenindustrie al onomstotelijk hebben bewezen de festivals veilig en verantwoord te kunnen organiseren."

De organisatie van de muziekfestivals werd naar eigen zeggen niet verrast door de afgekondigde maatregelen. "De overheid heeft haar zaken niet op orde, niet wij als industrie."