De beperkingen die gelden voor evenementen zonder vaste zitplaats blijven zeker tot en met 19 september van kracht. Dat maakt demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekend tijdens een persconferentie over het coronavirus. In de festivalbranche wordt met onbegrip gereageerd.

Deze verlenging van de maatregelen betekent dat er tot 20 september maximaal 750 mensen aanwezig mogen zijn, het evenement buiten of in een open tent moet plaatsvinden en dat iedereen een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs moet kunnen tonen. Festivals als Paaspop, A State of Trance en DGTL kunnen daardoor geen doorgang vinden.

Tom Veldhuis en Jasper Goossen, oprichters van het Amsterdamse festival DGTL, zijn "furieus" dat de beperkingen voor evenementen zijn verlengd, waardoor hun festival voor het tweede jaar op rij geen doorgang kan vinden.

"We zijn er klaar mee om een speelbal van de overheid te zijn. We hebben ons festival van april naar september verplaatst en moeten nu weer uitstellen. Het is niet alleen heel frustrerend voor ons, ook onze bezoekers en personeel zijn het een keer zat", vertelt Goossen."Opnieuw is een festivalseizoen om zeep geholpen."

Veldhuis maakt zich grote zorgen om de toekomst van de branche en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid in juni het uitgaansleven volledig open gooide. "Waarom niet in juli of gefaseerd? Alle jongeren die te horen kregen dat ze met een vaccinatie eindelijk weer uit konden gaan, voelen zich voorgelogen. En dat komt de vaccinatiebereidheid niet ten goede."

Veldhuis begrijpt niet dat festivals in andere Europese landen inmiddels wel weer zijn toegestaan. "Landen als België, Duitsland en Engeland hebben gelijke of zelfs in verhouding hogere besmettingscijfers. En de vaccinatiegraad is niet hoger."

'Willekeur in het kwadraat'

Een festival in afgeslankte vorm laten plaatsvinden met maximaal 750 mensen is volgens Nora van der Woude van het Amsterdamse Valtifest geen optie. Dit festival stond gepland voor 4 september.

"Het is voor ons financieel niet haalbaar. Je kunt bezoekers met de opbrengsten van deze kaartverkoop niet de ervaring geven die ze verwachten, zoals meerdere podia, entertainment en aankleding van het festivalterrein", aldus Van der Woude.

De organisatie van Paaspop heeft de stekker definitief uit het festival getrokken naar aanleiding van de verlengde coronamaatregelen. De organisatie was al drie weken bezig met de opbouw van het festival, dat in het eerste weekend van september in Schijndel zou plaatsvinden.

"Inmiddels zijn er toch voldoende Nederlanders gevaccineerd, wanneer gaat de maatschappij nou eens open?", vraagt medeoprichter Peter Sanders zich af. "Met Fieldlab Evenementen is aangetoond dat festivals veilig kunnen plaatsvinden. Alle uitkomsten worden in de prullenbak gegooid."

Sanders verbaast zich over de volle voetbalstadions en het doorgaan van de Formule 1 in Zandvoort met twee derde van de publiekscapaciteit. "Dat is toch willekeur in het kwadraat? Wat denk je dat er gebeurt als voetbalsupports tijdens een goal opstaan en juichen?"

Festivalorganisator ID&T, verantwoordelijk voor onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation, sluit zich daarbij aan. Dat het kabinet vrijdagavond bekend heeft gemaakt dat die maatregelen voor festivals voorlopig niet worden versoepeld vindt de organisatie onbegrijpelijk.

'Festivalbeleid wordt terug in de tijd geslingerd'

ID&T vindt dat Nederland juist "een voortrekkersrol" had genomen door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. "Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de Verenigde Staten, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege handen achter."

"Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid tien tot vijftien jaar terug de tijd in geslingerd", vertelt Rosanne Janmaat, COO van ID&T Groep.

ID&T liet zich al eerder kritisch uit over de maatregelen voor festivals. De organisator spande samen met andere organisaties een kort geding aan tegen de overheid om meer duidelijkheid af te dwingen. Dat werd uiteindelijk niet doorgezet.