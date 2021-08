Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lizzo & Cardi B - Rumors

Lizzo beleefde in 2019 haar grote doorbraak met het album Cuz I Love You en bijbehorende singles als Truth Hurts, Juice en Good As Hell. Ze won met de plaat drie Grammy Awards. De zangeres keert terug met de nieuwe single Rumors, waarop ook rapper Cardi B te horen is. Het duo reageert in het nummer op de geruchten die er constant over hen de ronde doen en ze richten zich tot de 'haters' die iets te zeggen hebben over de lichamen van de artiesten.

Beluister het nummer hier

Maan - Niks Is Heilig

Zangeres Maan komt na het grote succes van haar duet Blijven Slapen met Snelle en samenwerking Nee Is Nee met Benthe met een nieuwe single. Het nummer heet Niks Is Heilig. In gesprek met NU.nl vertelt de zangeres dat het lied gaat over een plekje dat ze in haar eigen hoofd heeft gecreëerd waar ze alles mag zeggen en vragen wat ze wil. "Hier mag ik fantaseren, domme vragen stellen aan mezelf, leren van mijn fouten", legt ze uit.

Beluister het nummer hier

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix)

Dua Lipa heeft een nieuwe single opgenomen met niemand minder dan Elton John. Het nummer heet Cold Heart en is geproduceerd door het Australische dancetrio PNAU. Het nummer bestaat uit delen van bekende hits van John. Hij zingt zelf delen van de ballad Sacrifice, terwijl Lipa passages van Rocket Man voor haar rekening neemt. "Dit nummer is een hoogtepunt van onze vriendschap, Dua. Ik ben zo blij dat we het eindelijk kunnen delen", schrijft John op Instagram. "Elton, je bent mijn held en mijn vriend en ik dacht niet dat ik dat ooit in een zin zou kunnen zeggen", schrijft Lipa.

Beluister het nummer hier

Kygo & Zoe Wees - Love Me Now

De Noorse producer Kygo, die eerder al hits scoorde met samenwerkingen met artiesten als Selena Gomez en Ellie Goulding en bewerkingen van nummers van Whitney Houston, Donna Summer en Tina Turner, heeft de nieuwe single Love Me Now opgenomen. De vocalen op het nummer worden verzorgd door de Duitse zangeres Zoe Wees. Zij brak vorig jaar door met het nummer Control dat inmiddels al 175 miljoen keer is geluisterd op Spotify. Ook haar volgende single Girls Like Us werd een groot succes.

Beluister het nummer hier

$hirak, Ronnie Flex, Yssi SB & Lil Kleine - UHUH

Rappers Lil Kleine en Ronnie Flex hebben weer een nummer opgenomen met producer Jack $hirak, met wie ze ook Drank & Drugs maakten. Het nummer heet UHUH en heeft een vergelijkbare stijl met de grote hit uit 2015. Op het nieuwe nummer is ook rapper Yssi SB te horen. Lil Kleine bracht vorige week ook al de single Oeh Oeh Baby met rapper Josylvio uit.

Beluister het nummer hier