De single Arcade van Duncan Laurence heeft in de Verenigde Staten de platinastatus bereikt, meldt de Recording Industry Association of America (RIAA). Dat is de organisatie die alle verkoop- en streamingcijfers in de VS bijhoudt.

"Platina in de Verenigde Staten!", juicht de zanger op Instagram. "Knijp me."

Platina in de VS betekent dat er een miljoen singles zijn verkocht of dat de single 150 miljoen keer gestreamd is. Tijdens het Eurovisie Songfestival kreeg de artiest al een award vanwege een miljard streams wereldwijd.

Laurence deelt op Instagram enkele beelden van een klein feestje bij hem thuis. Daarop is te zien dat Wouter Hardy, die Arcade produceerde, een champagnefles mag openen. In een Zoom-meeting is ook Ilse DeLange van de partij. De zangeres droeg Laurence voor aan de Songfestival-commissie, die hem uiteindelijk uitkoos om mee te doen.

De zanger won met Arcade het Eurovisie Songfestival in 2019, maar de single werd pas begin dit jaar buiten Europa een grote hit. In de toonaangevende Billboard Hot 100 zit het nummer nog altijd in de lift, met vooralsnog de vijftigste plaats als hoogste positie. Het gebeurt zelden dat een Nederlandse zanger, zangeres of band een hit scoort in de VS.

Ook in onder meer Zuid-Amerika en Azië werd Arcade een hit.

Duncan Laurence viert een feestje via Zoom. Foto: Duncan Laurence