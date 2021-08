De regels die er nu nog gelden voor evenementen waar mensen geen vaste zitplaats hebben, blijven tot zeker 19 september van kracht. Tot die tijd mogen er slechts 750 mensen aanwezig zijn bij bijvoorbeeld festivals, laat demissionair premier Mark Rutte vrijdag weten tijdens de persconferentie rond het coronavirus.

Rutte kondigde begin augustus aan dat eendaagse festivals doorgang kunnen vinden, maar alleen als ze buiten of in een open tent plaatsvinden, er niet meer dan 750 mensen aanwezig zijn en iedereen een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs kan tonen. Deze regels golden tot 1 september en zijn nu tot en met 19 september verlengd.

Dit betekent dat enkele grote festivals die gepland stonden voor de eerste helft van september, zoals Paaspop (3 tot 5 september), A State of Trance (3 en 4 september) en DGTL Amsterdam (11 - 12 september), geen doorgang kunnen vinden.

Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge presenteerden tijdens de persconferentie een stappenplan om terug te gaan naar het 'oude normaal'. In dit plan valt te lezen dat de restricties voor evenementen vanaf 20 september worden opgedoekt, mits de cijfers dit toelaten. Vanaf die datum moeten bezoekers van alle evenementen, horeca en cultuurvoorstellingen waar meer dan 75 mensen tegelijk aanwezig zijn, een coronatoegangsbewijs laten zien.

Per 1 november zouden dan alle maatregelen verdwijnen en nachtclubs en discotheken de deuren weer openen.

'Festivals staan achteraan in de rij'

Eerder spande festivalorganisator ID&T een kort geding aan omdat ze meer duidelijkheid wilde over de toekomst van de evenementenbranche. Na het inzien van het OMT-advies en de aangekondigde coronamaatregelen voor evenementen besloot ID&T daar van af te zien.

Eerder vrijdag lieten zij weten het onbegrijpelijk te vinden dat voetbalwedstrijden wel in volle stadions worden gespeeld en dat ook de Formule 1 in Zandvoort met publiek doorgaat, maar dat festivals met meer dan 750 bezoekers zijn verboden. "Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid tien tot vijftien jaar terug de tijd in geslingerd."