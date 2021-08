Kyteman's Hiphop Orkest viel tien jaar geleden mede uiteen vanwege problemen met de platenmaatschappij. Voorman Colin Benders, ook wel bekend als Kyteman, vertelt in De Telegraaf dat één persoon er met alle inkomsten vandoor ging.

"Ons platenlabel bleek niet het label te zijn wat wij dachten. Na wat daar allemaal niet in de haak bleek, kon ik niet anders dan het orkest ontbinden en opnieuw beginnen", kijkt Benders terug.

Volgens hem ging het om "een paar ton". "Als je in zo'n flow zit waarin wij toen zaten, zoek je houvast bij de mensen om je heen. Dat het uitgerekend bij die personen zo gruwelijk misging was verschrikkelijk. Ik heb het er verder bij laten zitten."

Benders speelde voor deze problemen al met het idee te stoppen, omdat hij "niet gemaakt was voor een leven in de schijnwerpers". "Uiteindelijk maakte die zaak de beslissing om te stoppen gemakkelijk. Ik wilde dóór, vérder, aan iets nieuws gaan bouwen."

'Afwachten of concert doorgaat'

Het hiphoporkest zou komend najaar een eenmalige comeback maken, met optredens op Lowlands en Down The Rabbit Hole. Beide festivals gaan niet door. Op 9 oktober staat nog wel een concert in de Ziggo Dome op het programma, maar het blijft vanwege het coronavirus onzeker of dat wel doorgaat.

"Dat is afwachten. Dat de festivaloptredens niet doorgaan is al zuur genoeg, omdat er wel al twintig man bezig was met de productie en het orkest de muziek voorbereidde", zegt Benders.

"Eerlijk gezegd zie ik het momenteel best een beetje somber in. De boel doorschuiven naar 2022? Hebben we al aan gedacht, zoals er zo veel is om over na te denken. We hebben daar sowieso nog niet over gesproken met bijvoorbeeld Lowlands, maar laat ik het zo zeggen: wij willen wel."