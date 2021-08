Tony Bennett heeft zijn complete Amerikaanse tour afgeblazen. Volgens muziekwebsite Billboard zijn de twee shows die de 95-jarige zanger en entertainer onlangs met Lady Gaga gaf in de Radio City Music Hall in New York naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste optredens ooit.

In 2015 won hij nog een Grammy voor het album Cheek to Cheek, eveneens met Lady Gaga. Bennett trad in dat jaar ook met haar op tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

Eerder dit jaar maakte de vrouw van Bennett bekend dat de legendarische zanger lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dat weet hij al vier jaar. De Amerikaanse zanger, die eigenlijk Anthony Dominick Benedetto heet, zou deze herfst en winter optreden in New York, Maryland, Connecticut, Arizona, Oklahoma en Canada.

Bennett brak ruim 65 jaar geleden door en is actief als crooner, net als onder anderen Frank Sinatra. Laatstgenoemde was een groot bewonderaar van Bennett. De artiest scoorde meerdere hits, waaronder I left my heart in San Francisco, waarvoor hij een van zijn achttien Grammy's kreeg.