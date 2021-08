Rolf Sanchez wil niet meer dat zijn humeur afhangt van hoe goed zijn singles het doen. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij heeft moeten leren om zijn gemoedstoestand niet te laten afhangen van de streamingcijfers en dat zijn vriendin hem hierbij heeft geholpen.

Sanchez scoorde vorige zomer een nummer 1-hit met het nummer Más Más Más dat inmiddels 38 miljoen keer is beluisterd op Spotify. "Als je me dat anderhalf jaar geleden had gezegd, had ik je niet geloofd", vertelt de zanger. Hoewel hij nog steeds met volle teugen geniet van het succes van zijn nummers, brengt het ook druk met zich mee die hij zichzelf oplegt.

"Ik ben van nature heel competitief. Ik wil altijd winnen. Niet per se van anderen maar vooral van mezelf. Als ik nu iets uitbreng, leg ik de lat wel hoog. Het liefst wil ik wel binnen twee maanden in de top tien staan. Eerlijk gezegd ben ik wel te veel bezig met hoeveel mijn nummers gestreamd worden. Ik kijk elke dag wel en dan kan ik me er wel in verliezen als het dan een dag wat minder is dan ik had gehoopt of verwacht. Dan kijkt mijn vriendin me aan en helpt ze me herinneren dat er genoeg mensen zijn die mijn muziek leuk vinden."

Sanchez probeert er ook vanaf te komen dat hij alleen goed in zijn vel zit als hij wel de gehoopte streamingsuccessen boekt. "Als het een dag later dan weer door het dak gaat, ben ik helemaal hyper, maar dat zou ook niet moeten. Ik kan er nu al wel beter mee omgaan als het wat minder gaat en denken: Doe chill, morgen weer een dag." De zanger zegt hierover ook gesprekken te voeren met collega-artiesten, waardoor zijn verstandhouding met de cijfertjes nu "beter in balans" is.

'Ik pak choreografie helemaal niet snel op'

De artiest bracht onlangs zijn nieuwe single Icreíble met Kris Kross Amsterdam uit. Een samenwerking met het dj-trio stond al langer op de planning, maar studiosessies leverden vorig jaar niet het gewenste resultaat op. Dit jaar was het wel raak. "Toen ze me de eerste versie lieten horen, waren het eigenlijk alleen maar trompetten en ik was meteen verliefd. Ze hadden er alleen nog een Spaanse tekst bij nodig die ik binnen een dag schreef. Dit was precies het nummer dat ik met hen wilde doen."

Vrijdag verschijnt de videoclip, waarin Sanchez en zijn team een feestje bouwen. "Het is helemaal in Nederland opgenomen, maar dat zie je niet. Ik ben heel trots op het resultaat dat we hebben neergezet. Het was ook echt een feestje om op te nemen en dat heb ik wel gemist. Ik zie het nu af en toe weer vanaf het podium, maar nu stond ik er zelf middenin."

Een video van Sanchez is na het TikTok-succes van Más Más Más en Ven Ven niet meer compleet zonder een choreografie bij het refrein. De vriendin van de zanger, danseres Sophia Mason, bedenkt de danspasjes voor de virale TikTok-video's bij zijn liedjes. "Zij is het meesterbrein hierachter", aldus Sanchez. "Als ik weet wat de volgende single wordt, vraag ik haar of ze alsjeblieft weer een dansje kan bedenken."

Mason let er vervolgens wel goed op dat Sanchez de choreografie ook correct uitvoert. "Ik pak het dus helemaal niet snel op", lacht de zanger. "Dan doet ze iets voor en dan zegt ze: 'dat kan je toch wel?' Dan probeer ik het en val ik door de mand. Soms ziet ze me ook ergens iets verkeerd doen en appt ze me: 'De volgende keer iets meer zo bewegen.' Hoe handig is dat."