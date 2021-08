Robert Plant en Alison Krauss keren dit najaar terug met een nieuwe plaat. Volgens Variety komt op 19 november hun album Raise the Roof uit. In 2007 brachten ze al hun succesvolle gezamenlijke debuutalbum Raising Sand uit.

Plant en Krauss zijn blij met het resultaat. "Je hoort iets waarvan je denkt: moet je luisteren, dit moeten we meezingen. Het is net een vakantie, de perfecte plaats om iets te vinden wat je niet had verwacht", laat de Led Zeppelin-zanger in een verklaring weten. Can't Let Go, de eerste single van de plaat, is vanaf donderdag te beluisteren.

Met Raising Sand maakten Plant en Krauss in 2009 bij de Grammy Awards kans op maar liefst zes prijzen, die allemaal werden verzilverd.

Het duo won onder meer de belangrijkste muziekprijzen voor de beste opname en het beste album van het jaar. Met Raise the Roof willen Plant en Krauss volgend jaar op tournee. De data hiervoor worden later aangekondigd.