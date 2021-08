Rapper Big2, Twan van Steenhoven van The Opposites, realiseert zich door de coronapandemie dat feesten en meezingen op festivals een maatschappelijk doel dient. In gesprek met Nieuwe Revu vertelt hij dat mensen minder boos zijn als ze een uitlaatklep hebben bij feesten en festivals.

Van Steenhoven zegt "net als de rest van Nederland zo fokking klaar ermee" te zijn dat evenementen worden geannuleerd. "Het was fijn geweest om op dat podium te staan en de vreugde van het publiek te voelen", zegt hij over het geannuleerde festival Lowlands.

"Het is ook echt even nodig, voor iedereen, want er was de afgelopen anderhalf jaar elke week wel iets waar we allemaal verschrikkelijk boos over waren. Elke week moest iemands kop eraf", aldus de rapper.

"Het deed me realiseren dat het echt nodig is om met twintigduizend mensen tegelijk hetzelfde liedje te zingen. Het heeft blijkbaar echt zin en het heeft een maatschappelijk doel, al dat gefeest, al dat meezingen." Volgens Van Steenhoven zijn de 60.000 bezoekers van Lowlands over weinig dingen boos. "Die zijn kapot, moeten een week bijkomen, maar ze zijn wél gelukkig."

Big2 zou in 2020 samen met Willy (Willem de Bruin) weer optreden als The Opposites op Lowlands, maar het festival werd geannuleerd. Ook de editie van 2021 kon geen doorgang vinden, omdat meerdaagse festivals met een camping verboden tot in ieder geval 1 september verboden zijn.

The Opposites brachten in 2012 voor het laatst een album uit en gingen in 2014 voorlopig uit elkaar. In 2019 traden ze weer samen op tijdens het festival Appelsap. In hetzelfde jaar gaven ze een verrassingsoptreden op Lowlands.