Om het tienjarige jubileum van het album + van Ed Sheeran te vieren, geeft de zanger komende maand een concert in de O2 Shepherd's Bush Empire in Londen. Fans kunnen via de website van de artiest kans maken op kaartjes voor het optreden.

Mensen die een kaartje willen, kunnen zich tot en met zondag inschrijven via de site. De uitverkorenen kunnen dan vanaf woensdag een kaartje à 40 pond (zo'n 47 euro) bestellen voor de intieme show van de artiest in Londen.

Hoeveel mensen toegelaten zullen worden, is niet bekendgemaakt. In de concertzaal is plaats voor in totaal tweeduizend bezoekers.

Sheerans debuutalbum + kwam in 2011 uit en bevat onder meer de hit Lego House. De plaat kreeg acht keer de platina status in het Verenigd Koninkrijk met 2,4 miljoen verkochte exemplaren.