In een wereld waarin alles altijd gefilmd, gefotografeerd of op een andere manier geregistreerd kan worden, moet je oppassen met wat je zegt. Maan hoopt in de toekomst alles wat ze vindt en voelt gewoon te kunnen zeggen, maar tot die tijd is ze blij met de rust en de ruimte die ze bij zichzelf vindt, vertelt ze aan NU.nl.

Op haar nieuwe single Niks is heilig zingt de 24-jarige artieste hoe ze voor zichzelf een veilige plek heeft weten te creëren.

"Op een gegeven moment ben ik me heel erg bewust geworden van iedereen om me heen, van wat mensen vinden, dat ze altijd iets willen. Daardoor wil ik niet meer alles er zomaar uit gooien, want alles kan uit zijn verband worden getrokken, of je voldoet niet aan verwachtingen. Door dat besef ben ik bewuster geworden van de plek die ik in mijn hoofd heb, waar ik alles mag denken en vragen wat ik wil, zonder dat daar direct consequenties aan zitten."

Maan zou het heerlijk vinden om geen enkele filter te voelen als ze praat, maar is daar nog niet. "Dat je zo zelfverzekerd bent dat het niet meer uitmaakt wat iemand anders daar dan vervolgens weer van zegt", droomt de zangeres hardop.

"Hier kan ik fouten blijven maken, met de hele wereld slapen, het boeit me niet. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me honderd keer vergissen", zingt Maan in het nummer dat donderdag uitkomt. In het gesprek met NU.nl twijfelt ze hardop of ze de beperkingen die ze voelt niet vooral zichzelf oplegt. "Misschien leef ik wel te veel met de gedachtes aan eventuele consequenties, beperk ik mezelf daar ook in."

"Maar toch. Je houdt er rekening mee, alles heeft effect. En dat ik dan die ruimte wel bij mezelf voel, dat ik die beperkingen mezelf niet in mijn hoofd opleg, is heerlijk. Hier mag ik fantaseren, domme vragen stellen aan mezelf, leren van mijn fouten. Dat denk ik heel vaak als ik met mensen praat: wat lekker dat jij niet in mijn hoofd kan kijken en dat ik gewoon zo heerlijk kan afdwalen zonder dat jij daar iets van merkt of vindt."

Effect van grote hit blijft ontastbaar

Niks is heilig volgt op het immense succes van haar single met Snelle: hun nummer Blijven Slapen is al ruim 35 miljoen keer gestreamd op Spotify en is dubbel platina. Door de coronamaatregelen is het effect van die enorme hit moeilijk te meten voor de zangeres.

"Je ziet alleen maar cijfertjes, en daardoor blijft het heel ontastbaar. Het is moeilijk de waarde in te schatten. Pas op het podium is dat duidelijk: als je mensen je liedjes mee ziet zingen, ziet dansen en bij elkaar op de nek ziet zitten om met je mee te kunnen doen. Dat mis ik wel heel erg, en ik ben heel blij met alle mogelijkheden die ik wel krijg. Lars (de echte naam van Snelle, red.) en ik springen ook altijd bij elkaar op het podium om het liedje samen te kunnen doen. Zo mooi dat Blijven Slapen ons eigenlijk voor altijd verbindt, we zijn ook echt vrienden. Dat je dat dan zo deelt, is echt bijzonder."

"Ik vind het ook zo leuk om door de stad te lopen en iemand het liedje te horen meezingen op de fiets, als ze niet doorhebben dat ik daar loop, of om te horen dat iemand het liedje aanzet in huis. Dan voel ik me even een muisje, dat mee mag kijken in het leven van een ander. Ik vind het ook heel leuk om te zien hoe mensen erop reageren, maar het is niet alsof ik mijn muziek met mijn vrienden ga zitten luisteren."

"Als het voorbijkomt in de club ga ik er wel op dansen. Dat vragen mensen altijd: of ik dat niet raar vind. Nee, natuurlijk niet, je maakt toch muziek die je zelf leuk vindt? En dan ondertussen kijken wat andere mensen doen, zo leuk is dat."

Niks is heilig is vanaf 17.00 uur te horen.