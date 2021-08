Machine Gun Kelly heeft maandag een nieuw album aangekondigd. De plaat Born With Horns wordt volgens Amerikaanse media deze maand nog uitgebracht.

Op Instagram deelt Colson Baker, de echte naam van de rapper en acteur, een filmpje van zichzelf met zijn producent Travis Barker, de drummer van de band blink-182. De twee laten hun nieuwe tatoeages van de titel van het album zien. "Born With Horns, het album. We zijn er weer voor ronde 2", schrijft hij erbij.

Born With Horns volgt op zijn film Midnight in the Switchgrass, die in juli in première ging. Machine Gun Kelly was naar verluidt niet te spreken over de film. Dat liet hij zelf doorschemeren in een cryptische tweet: "Als ik niets zeg over een film waar ik nauwelijks in zit, dan is dat omdat die (rotzooi, red.) is." Hij gebruikte daarbij een emoji van een vuilnisbak om zijn ongenoegen te uiten.

Machine Gun Kelly is onder meer bekend van hits als Bad Things en My Ex's Best Friend. Sinds vorig jaar is hij samen met Megan Fox, die voor hem haar echtgenoot Brian Austin Green verliet.