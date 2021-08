De Duitse band Rammstein steunt met de hit Ich will het Duitse team voor de Paralympische Spelen. Deze beginnen op 24 augustus in Tokio.

De rockers hebben het in 2001 uitgebrachte nummer beschikbaar gesteld voor het promotiefilmpje dat zondag wordt gepresenteerd. Dit maakten ze maandag via sociale media bekend in het kader van de campagne #MeinWeg van de paralympiërs.

In de trailer zijn onder anderen de tafeltennisster Sandra Mikolaschek, wheeler Alhassane Baldé en de atleet Markus Rehm te zien.

Ich will staat op het album Mutter, dat twintig jaar geleden negen weken in de Duitse charts stond. Tijdens optredens is het nummer vol zelfspot over het nastreven van roem, macht en geld steevast een van de hoogtepunten.

Rammstein brak in de jaren negentig door en scoorde sindsdien hits als Du Hast en Sonne. De band staat bekend om extravagante concerten, waar onder andere vlammenwerpers en kettingzagen aan te pas komen.