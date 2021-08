De nieuwe versie van de musicalklassieker West Side Story van de Belgische theaterregisseur Ivo van Hove keert niet meer terug op Broadway. Dat meldt Variety maandag.

Het muziektheaterstuk van Van Hove ging in februari 2020 in première, maar was sinds de coronapandemie niet meer te zien omdat de Amerikaanse theaters de deuren moesten sluiten.

Het is een "pijnlijke en moeilijke" beslissing, vertelt producent Kate Horton in een verklaring. In totaal is de voorstelling een paar weken te zien geweest.

De musical was al vrij snel een hit. De eerste zes previews in Broadway Theatre leverden ruim 1,2 miljard dollar op. Volgens Amerikaanse media was dat een uitzonderlijk bedrag voor een stuk dat nog in de try-outperiode verkeerde.

West Side Story is een vrije bewerking van Romeo en Julia en speelt zich af in New York. Het verhaal gaat over Tony en Maria die bij twee rivaliserende jeugdbendes (de Sharks en de Jets) horen. Ondanks de verschillen worden ze toch verliefd op elkaar.