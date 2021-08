Om zijn nieuwe plaat Monsters af te krijgen, moest Tom Odell zijn demonen onder ogen zien. De Britse singer-songwriter ging in de afgelopen jaren door een periode van mentale problemen en angstaanvallen. Door liedjes te schrijven, leerde hij er ook over te praten, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Op de vraag of het schrijven van de plaat een therapeutische ervaring voor hem was, zegt de zanger dat hij er vooral van heeft geleerd open te zijn over zijn problemen. "Het maken van de plaat was eigenlijk juist een traumatische ervaring, maar het schrijven van de nummers heeft me het zelfvertrouwen gegeven om over onderwerpen als angsten en mentale problemen te kunnen praten. Erover praten is uiteindelijk het beste medicijn."

Odell, in Nederland vooral bekend van de hit Another Love, liep al lang met klachten rond die hij niet onder ogen wilde zien. "Ik denk dat ik lange tijd in een ontkenningsfase heb gezeten. Ik probeerde de angst te negeren. Net als veel mannen in de twintig voelde ik me onaantastbaar. Ik dacht dat niets me zou tegenhouden, maar niets bleek minder waar. Van het ene op het andere moment ben je heel kwetsbaar."

Toen het Odell lukte om zijn problemen in liedjes om te zetten, wist hij ook in zijn persoonlijke leven voor positieve verandering te zorgen. "Ik heb er veel kracht uit gehaald door het onder ogen te zien. Het is spannend om over zoiets breekbaars en gevoeligs te schrijven. Op een gegeven moment denk je: fuck it, ik kan overal over schrijven en dat opende iets in mezelf dat ik had geblokkeerd. Dat voelt fantastisch."

“De meeste doorgebroken artiesten werken keihard en hebben veel opgegeven om te staan waar ze staan. Dat gaat helaas vaak gepaard met ongezonde gewoontes.” Tom Odell, singer-songwriter

Volgens Odell gingen de angsten bij hem samen met een bepaalde drijfveer die volgens hem niet ongebruikelijk is voor muzikanten. "De meeste doorgebroken artiesten werken keihard en hebben veel opgegeven om te staan waar ze staan. Dat gaat helaas vaak gepaard met ongezonde gewoontes. Je kunt lang met zo'n ongezonde drijfveer doorgaan, maar uiteindelijk uit die zich toch op een destructieve manier."

Dat het voor Odell lang duurde voordat hij inzag dat zijn gewoontes niet goed voor hem waren, komt doordat die er juist voor zorgden dat hij maar door bleef werken. "Die angsten zorgen namelijk ook voor productiviteit. Het was de reden om elke dag uit bed te komen en zorgde gek genoeg voor focus en een drijfveer, wat natuurlijk heel ongezond is."

Mentale problemen zijn symptoom van zieke maatschappij

Toch zijn de mentale problemen volgens hem niet alleen een gevolg van de hoge werkdruk en drang naar succes in de muziekindustrie. "Die mentaliteit is weer onderdeel van de kapitalistische wereld waar we in leven. Er hangt zoveel waarde aan materiële dingen, succes en uiterlijk vertoon, dat is een recept voor mentale problemen."

"De grootste misvatting over mentale gezondheid is dat het een probleem is van het individu. Mentale problemen zijn juist een symptoom van een zieke samenleving, een zieke wereld. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om het beter te maken."

Odell zegt niet zeker te weten of hij het patroon van ongezonde gewoontes bij zichzelf echt heeft doorbroken. "De hevige paniekaanvallen zijn in ieder geval wel gestopt. Die heb ik nu al zo'n jaar niet meer gehad. Het onderliggende probleem is misschien nog niet weg, maar ik denk vooral dat ik wat meer de tijd neem en niet meer zo hard ben voor mezelf."