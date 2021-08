De terugkeer van Kyteman's Hiphop Orkest op Nederlandse podia lijkt van de baan nu grote festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole niet doorgaan.

"Volgend jaar op de festivals? Nu of nooit, dat was het gevoel bij deze reünie", zegt Colin Benders, alias Kyteman, in Het Parool. "Misschien dat ik er over een tijd weer anders over denk, maar het nooit-scenario komt dichterbij."

"Ik baal als een stekker", aldus de muzikant. "De omstandigheden voor een reünie waren perfect, maar nu gaan de grote festivals toch niet door. Het voelt als struikelen vlak voor de finish."

Kyteman kondigde in juni zijn terugkeer op de Nederlandse podia aan met het Hiphop Orkest, waarmee hij in 2009 grote successen boekte. Naast optredens op Lowlands en Down The Rabbit Hole werd een show in de Ziggo Dome in oktober gepland. Die laatste gaat wellicht wel door.