De medecurator van Britney Spears heeft vrijdag een statement gegeven waarin ze Jamie Spears opnieuw vraagt op te stappen als toezichthouder van zijn dochter. Volgens Jodi Montgomery trekt het aanblijven van Jamie mentaal een zware wissel op de zangeres.

De vader van Britney Spears gaf eerder op de dag een schriftelijke verklaring aan de rechtbank waarin hij aangeeft dat Montgomery hem onlangs heeft gebeld met zorgen over "het recente gedrag en de algehele mentale toestand" van Britney.

In haar verklaring zegt Montgomery dat dat inderdaad waar is, maar dat Jamie daar in ieder geval deels de reden voor is. "Om privacyredenen kan mevrouw Montgomery niet ingaan op deze zorgen, maar ze kan wel zeggen dat Jamie Spears als curator hebben in plaats van een neutrale professional, serieuze impact heeft op de mentale gezondheid van mevrouw Spears", staat er in het statement dat haar advocaat afgaf aan onder meer Variety.

In haar statement ontkent Montgomery dat ze in het gesprek met Jamie Spears heeft gesuggereerd dat Britney moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. "Meneer Spears geeft een vertekend beeld van wat mevrouw Montgomery tegen hem heeft gezegd over een mogelijke gedwongen opname. Zij heeft nooit beweerd dat mevrouw Spears daar op dit moment voor in aanmerking komt. Haar zorg was dat als mevrouw Spears gedwongen wordt te getuigen of zich te laten evalueren, het haar mentale gezondheid de verkeerde kant op kan sturen."