De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

The Weeknd - Take My Breath

In de Verenigde Staten staan The Weekends singles van zijn in 2020 verschenen album After Hours nog steeds hoog in de hitlijsten, maar de Canadese popster is inmiddels toe aan een nieuw hoofdstuk. Zijn nieuwe single Take My Breath maakte hij samen met hitproducer Max Martin, die ook meewerkte aan nummers als Blinding Lights en Save Your Tears. Zijn volgende album omschrijft hij als het partyalbum voor de beste avond van je leven, dat hij altijd al eens heeft willen maken.

Beluister het nummer hier

Maneskin & Iggy Pop - I Wanna Be Your Slave

De Italiaanse band Maneskin won afgelopen mei het Eurovisie Songfestival en is sindsdien niet meer te stoppen. Het winnende nummer Zitti E Buoni werd een hit en al snel volgde er succes voor een cover van het nummer Beggin' en het door hen zelf geschreven I Wanna Be Your Slave. Dit nummer hebben ze nu opnieuw uitgebracht met niemand minder dan Iggy Pop.

Beluister het nummer hier

Nielson - Bliksem

Nielson is na een zwaar jaar weer helemaal terug. De zanger kreeg het overlijden van Nathan, zijn neef en een van zijn beste vrienden, te verwerken en bracht daar eerder dit jaar de ep Grijs over uit onder zijn eigen naam, Niels Littooij. Met het pas vorige maand geschreven Bliksem is hij terug als Nielson. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat het nummer gaat over "de heetste nacht die hij ooit heeft meegemaakt", waarvan hij hoopt dat iedereen er eens zo eentje beleeft.

Beluister het nummer hier

Froukje - Niets Tussen

Terwijl veel artiesten thuis zaten te balen dat ze niet meer konden optreden, was 2020 voor de negentienjarige Froukje juist het jaar van haar doorbraak. De zangeres scoorde hits met nummers als Groter Dan Ik, Onbezonnen en Ik Wil Dansen en haar ep Licht En Donker verscheen eerder dit jaar. Nu is Froukje alweer toe aan de volgende stap, want ze brengt haar nieuwe single Niets Tussen uit.

Beluister het nummer hier

Martin Garrix, G-Eazy & Sasha Alex Sloan - Love Runs Out

Martin Garrix zag eerder dit jaar een droom in vervulling gaan toen hij het nummer We Are The People voor het EK voetbal maakte met Bono en The Edge van U2. De plaat werd een hit in Nederland, maar een maand na het einde van het toernooi is het tijd voor een opvolger. Zijn nieuwe single Love Runs Out maakte de dj samen met rapper G-Eazy en zangeres Sasha Alex Sloan.

Beluister het nummer hier

Guns N' Roses - Absurd

Fans van Guns N' Roses krijgen eindelijk wat nieuw werk van hun favoriete band. Helemaal nieuw is de single Absurd ook weer niet, want het is een bewerking van het in 2001 geschreven nummer Silkworms. Het nummer haalde het album Chinese Democracy, dat in 2008 verscheen, niet. De band heeft het nummer een volledig nieuw jasje gegeven en nu uitgebracht als Absurd. Guns N' Roses speelde het dinsdagavond tijdens een concert in Boston voor het eerst live.

Beluister het nummer hier