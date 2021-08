Jessie J heeft in een interview met Glamour verteld dat Nicki Minaj zelf graag mee wilde werken aan de hit Bang Bang (2014), maar de rapper heeft dat nu tegengesproken. Via Twitter laat ze weten dat ze gevraagd is door haar label.

In gesprek met Glamour sprak Jessie J over vijf hits en vertelde ze uitgebreid over de totstandkoming van de nummers. Over Bang Bang, waar ook Ariana Grande op te horen is, zei ze dat het was als een droom die uitkwam.

"Wij (Grande en Jessie J, red.) vonden het allebei meteen een goed nummer. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: zullen we het niet gewoon samen doen? Ariana deed het tweede couplet, ik het eerste en Nicki hoorde het in de studio en zei: ik moet hieraan meedoen. We hebben het haar niet hoeven vragen, ze wilde het doen", aldus Jessie J.

Op Twitter zet Minaj dat nu recht: "Schat, ik heb dat nummer niet gehoord en gevraagd of ik mee mocht doen. Mijn label vroeg me mee te doen en heeft me ervoor betaald. Hoe had ik het nummer moeten horen? Alsof ik een liedjesmonitor heb waarmee ik op zoek ga naar liedjes. Een andere artiest zei dit laatst ook al, stop allemaal. Hou van je."

Bang Bang was een wereldwijde hit en leverde Grande en Minaj hun eerste nummer 1-hit in het Verenigd Koninkrijk op.