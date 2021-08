De erven van Aaliyah zijn niet blij met de gang van zaken rond het vrijgeven van de muziek van de in 2001 overleden zangeres op alle streamingdiensten. Aaliyah Estate, die de nalatenschap van de zangeres beheert, zegt dat er buiten hen om een deal is gesloten en eist erbij betrokken te worden.

Al jaren strijdt Aaliyah Estate met Barry Hankerson, de oom en voormalige manager van de zangeres, over de rechten van haar muziek. Hankerson heeft die in zijn bezit, maar wilde haar ontbrekende albums "om onverklaarbare redenen" eerder niet uitbrengen op streamingdiensten, stelt advocaat Paul LiCalsi.

Hankersons platenlabel Blackground kondigde donderdag desondanks een deal met platenmaatschappij EMPIRE aan. Dankzij deze overeenkomst zijn ook haar tweede album One in a Million (1996) en haar derde - en tevens laatste - album Aaliyah (2001) vanaf 20 augustus te streamen.

"Al bijna twintig jaar heeft Blackground nagelaten met enige regelmaat verantwoording af te leggen over de platencontracten", zegt LiCalsi. "Daarnaast werd de Aaliyah Estate pas op de hoogte gebracht van de op handen zijnde release nadat de deal rond was en de plannen gemaakt waren."

De Aaliyah Estate eist van Blackground nu een volledig overzicht van alle inkomsten en openbaarmaking van alle voorwaarden van de nieuwe deal.

Aaliyah, die grote hits als Are You That Somebody en Try Again scoorde, kwam op 25 augustus 2001 op 22-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk op de Bahama's. Ze nam daar de videoclip voor het nummer Rock The Boat op.