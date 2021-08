Justin Bieber en Ariana Grande hebben 3,5 miljoen dollar (bijna 3 miljoen euro) opgehaald voor het goede doel met hun vorig jaar verschenen single Stuck With U. De popsterren schenken het bedrag aan de Amerikaanse organisatie First Responders Children's Foundation, voor gezinnen van zorgmedewerkers die het moeilijk hebben door de coronapandemie.

De Canadese zanger en Amerikaanse zangeres brachten het duet vorig jaar in mei uit, toen een groot deel van de wereld in lockdown verkeerde door de coronapandemie. Ze lieten destijds al weten de opbrengsten van het nummer aan dit goede doel te geven.

First Responders Children's Foundation laat donderdag in een verklaring aan Amerikaanse media weten dat met het bedrag beurzen worden betaald voor gezinnen van onder anderen zorgmedewerkers.

"De vrijgevigheid en steun die Ariana Grande, Justin Bieber en hun manager Scooter Braun hebben getoond aan de mannen en vrouwen aan de frontlinie van deze pandemie zijn voor ons een surrealistische en nederige ervaring geweest", aldus de president van de organisatie.

Stuck With U werd een nummer 1-hit in de Verenigde Staten. Ook in Nederland haalde het de top tien van de hitlijsten.