Britse artiesten kunnen toch zonder administratieve rompslomp blijven optreden in de Europese Unie. Sinds de Brexit was het voor muzikanten uit het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk om zonder visum EU-landen binnen te komen, maar nu is er volgens Britse media met 19 van de 27 lidstaten een overeenkomst gesloten.

Britse artiesten als Elton John en Ed Sheeran lobbyden al maanden voor visumvrij reizen naar de Europese Unie.

Sinds de Brexit is het voor bands, artiesten en hun entourage een stuk lastiger om in de EU op te treden, omdat voor elk land afzonderlijk een visum nodig was. Dat maakte op tournee gaan ingewikkelder en duurder.

In onder meer Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland kunnen de artiesten en muzikanten nu zonder visum optreden.

In lidstaten als Spanje, Griekenland, Kroatië en Bulgarije is dat nog niet zo. Die EU-landen worden door het Britse ministerie van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport opgeroepen hun regels te versoepelen.