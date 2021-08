Drummer Charlie Watts van The Rolling Stones zal niet mee gaan doen aan de aankomende Amerikaanse tournee vanwege zijn gezondheid. Dat heeft de Britse rockband woensdag bekendgemaakt.

Volgens Watts moet hij bijkomen van een medische ingreep, zonder daarbij verder in details te treden. De tachtigjarige muzikant wordt vervangen door Steve Jordan, die eerder met gitarist Keith Richards samenwerkte.

"Charlie heeft een succesvolle ingreep gehad, maar zijn dokters concluderen dat hij nu moet rusten en moet bijkomen. Met de repetities die al over een paar weken beginnen is het heel erg jammer. Eerlijk gezegd zag niemand dit aankomen", aldus de groep in een verklaring.

Watts zit al sinds de oprichting in 1962 bij de groep. Volgens de drummer is zijn 'timing' de laatste tijd niet meer op orde. "Ik ben hard aan het werk om fit te worden, maar ik heb vandaag het advies van experts moeten accepteren dat dit nog wel even kan duren."

De drummer benadrukt dat hij niet wilde dat de tournee werd uitgesteld of afgeblazen en heeft daarom zelf Jordan naar voren geschoven als zijn vervanger.

De tournee van The Rolling Stones begint op 17 oktober in Los Angeles.