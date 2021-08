De evenementen- en cultuursector steunt de nieuwe oproep van ID&T tot een volledige opening in september, omdat dan iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. "Het is een noodzaak dat we vanaf 1 september openen", zegt Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce cultuursector. "Anders is de sector ten dode opgeschreven."

Dat beamen ook de Alliantie van Evenementenbouwers, Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Als de gezondheidssituatie rondom het coronavirus het toelaat moeten volgens de partijen de beperkende maatregelen voor de branche eraf.

"Dat moeten we doen voor de kunstenaars, professionals, de gehele keten. We verdwijnen anders, zeker het nachtleven en de festivals", zegt Zoet.

Ook de evenementenmakers en producenten hopen op september. "Daar ligt de focus ligt nu op, dan gaan we gewoon een maand lang knallen", zegt Willem Westermann, uitvoerend secretaris van VVEM.

Hij doelt onder meer op een paar festivals en de Grand Prix, dat het eerste weekend van september plaatsvindt in Zandvoort. Boris van der Ham, voorzitter van de VVTP, gaat er ook van uit dat de theaters weer op volle kracht kunnen werken vanaf 1 september. Al benadrukt hij wel dat er gauw duidelijkheid vanuit de overheid nodig is voor de voorbereidingen op het nieuwe theaterseizoen.

Streep door kort geding

ID&T maakte woensdag bekend dat het kort geding tegen de overheid niet wordt doorgezet wegens gebrek aan juridische grond, een besluit dat gesteund wordt door de sector. Een deel van de eisen is namelijk ingewilligd, zegt Westermann.

De festivalorganisator wilde met een kort geding eerder duidelijkheid bij de overheid afdwingen voor evenementen zonder overnachting in augustus. Aanvankelijk zou het kabinet daarover uiterlijk 13 augustus meer loslaten. Maar op 2 augustus maakte het kabinet al bekend dat eendaagse festivals alleen onder strenge voorwaarden mogen doorgaan met maximaal 750 bezoekers. Alle meerdaagse festivals zijn nog tot 1 september verboden.