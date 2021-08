Rockband Maneskin brengt vrijdag een nieuwe versie van zijn hit I Wanna Be Your Slave uit, maakt de Songfestival-winnaar van dit jaar woensdag bekend op Instagram. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de Amerikaanse rocklegende Iggy Pop.

Dat er iets met Iggy Pop stond te gebeuren, bleek dinsdag al toen Maneskin op Instagram een klein fragment deelde van het slot van een Zoom-meeting. "Houd dit in de gaten", schreef de Italiaanse band erbij.

I Wanna Be Your Slave liftte direct na Maneskins zege op het Eurovisie Songfestival in mei mee op het succes van het winnende liedje Zitti E Buoni. Het nummer werd in veel landen al een hit. In Nederland bereikte de single eind juni de top drie van de Single Top 100.

In de afgelopen weken liet Maneskin ook diverse malen doorschemeren dat er binnenkort nieuwe muziek uitkomt. De band wil nog dit jaar zijn derde album uitbrengen.