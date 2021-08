Popsterren die openlijk queer zijn, zijn geen volledig nieuw fenomeen. De zichtbaarheid en openhartigheid waarmee artiesten als Lil Nas X zich presenteren en mainstream succes oogsten, zijn dat wel. NU.nl zet uiteen hoe een hiphopartiest in 2021 een internationale nummer 1-hit kan scoren met een songtekst over seks tussen twee mannen.

Popsterren die zich niet identificeren als heteroseksueel zijn van alle tijden. De succesvolle en invloedrijke Elton John had in de decennia na een interview met Rolling Stone in 1976 waarin hij aangaf niet heteroseksueel te zijn nog steeds een grootse carrière. Boy George, destijds zanger van de populaire popband Culture Club, liet in de hoogtijdagen van zijn carrière weten ook op mannen te vallen. Melissa Etheridge identificeerde zich in 1993, toen ze geregeld in de hitlijsten was te vinden, publiekelijk als lesbienne.

Tegelijkertijd zijn er genoeg artiesten die, om welke reden dan ook, hun seksualiteit verborgen hielden of pas veel later in hun carrière uit de kast kwamen. George Michael, die in de jaren tachtig als lid van het duo Wham! een tieneridool was, sprak in 1998 voor het eerst over zijn seksuele geaardheid. Jarennegentigicoon Ricky Martin zei in 2010 voor het eerst dat hij homoseksueel was.

Artiesten kunnen er natuurlijk voor kiezen hun privéleven niet te bespreken, maar hun liefdesleven is wel een onderwerp dat vaak terugkomt in de muziek. Ook van de popsterren die geen geheim maakten van hun seksualiteit, waren er maar weinig die het aandurfden in hun liefdesliedjes expliciet over mensen van hetzelfde geslacht te zingen.

Zingen over 'hem' en 'haar'

Zo veranderde Sam Smith vlak na hun doorbraak in 2014 nog het woord "boy" naar "you" in een cover van Whitney Houstons How Will I Know. In het afgelopen decennium heeft hier echter wel een verschuiving plaatsgevonden en zijn steeds meer artiesten openlijk gaan zingen over relaties met iemand van hetzelfde geslacht.

Frank Ocean ging Lil Nas X voor als grote naam in de hiphop die zingt over zijn liefde voor een andere man. Hij schreef in 2012 een open brief waarin hij zegt verliefd te zijn geweest op een man. Op het Grammy-winnende album Channel Orange dat volgde, zong hij ook daadwerkelijk voor een "hem", bijvoorbeeld in het nummer Forrest Gump.

Er is inmiddels een hele generatie popsterren opgestaan die niet terugdeinst voor het gebruik van specifieke voornaamwoorden. De Australische zanger en acteur Troye Sivan en Years & Years-zanger Olly Alexander zingen over "boys", terwijl zangeressen als Hayley Kiyoko en Rina Sawayama zich tot de "girls" richten. Hoewel deze artiesten een trouwe fanclub hebben en geregeld in de hitlijsten staan, is hun mainstream succes echter niet zo groot als dat van Lil Nas X.

195 Frank Ocean - Forrest Gump

Paaldansend naar de hel

De rapper weet de gemoederen, zeker in de Verenigde Staten, al het hele jaar flink bezig te houden met zijn expliciete 'queerness' in zijn muziek en videoclips. De rapper, die in 2019 na het succes van zijn debuutsingle Old Town Road uit de kast kwam, maakte met Montero (Call Me By Your Name) een ode aan zijn verhouding met een man, inclusief seksueel expliciete passages. Het werd een internationale nummer 1-hit.

De 22-jarige Lil Nas X, geboren als Montero Lamar Hill, weet op speelse wijze in te haken op de negatieve reacties die hij krijgt op zijn uitgesproken queerness. De rapper nam bij Montero (Call Me By Your Name) een videoclip op waarin hij al paaldansend naar de onderwereld afzakt en daar de duivel een lapdance geeft, een verwijzing naar conservatieve christenen die stellen dat homoseksuelen naar de hel gaan.

In zijn nieuwste videoclip voor de single Industry Baby voert hij samen met een leger mannelijke dansers naakt een choreografie uit in een douche in een gevangenis. Beide video's zorgden vooral in de VS voor de nodige ophef, maar Lil Nas X lijkt het niet alleen te doen om te choqueren.

235 Lil Nas X & Jack Harlow - Industry Baby

Dubbele standaard

De rapper gebruikt zijn sociale media geregeld om de rechten van de lhbti+-gemeenschap aan de kaak te stellen door middel van zijn eigen ervaringen. Ook dient hij zijn criticasters geregeld van repliek door de dubbele standaard in reacties bloot te leggen.

Zo krijgt hij vanuit de muziekindustrie geregeld te horen dat zijn queerness een stunt is en hij het enkel nog heeft over zijn seksualiteit. "Jullie zijn stil als rappers hun hele carrière rappen over seks met vrouwen. Maar als ik ook maar iets seksueels doe, ben ik ineens onverantwoord bezig", aldus de rapper.

Ook de kritiek dat hij, net als andere artiesten in de lhbti+-gemeenschap, subtieler met zijn seksualiteit zou moeten omgaan, weerlegt hij direct. "Veel queer artiesten moesten hun seksualiteit gedurende grote delen van hun carrière verbergen. Het lijkt erop dat je gay artiesten alleen respecteert als het gay gedeelte verborgen blijft. Blijkbaar zint het je niet dat ik mijn seksualiteit omarm in plaats van het te verbergen en er nooit over te spreken."

De zichtbare queerness van Lil Nas X gaat zeker gepaard met hevige kritiek. Maar zijn doorslaande commerciële succes (hij behoort momenteel tot de twintig meest beluisterde artiesten ter wereld op Spotify en staat met twee singles in de top tien in zijn thuisland) laat zien dat openlijk homoseksueel zijn en dit expliciet verwerken in muziek niet meer risicovol voor een muziekcarrière hoeft te zijn.