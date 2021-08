Pete Parada, de drummer van The Offspring, is naar eigen zeggen uit de band gezet omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Parada (rechts op de foto) zou vanwege zijn "persoonlijke medische geschiedenis" en de mogelijke bijwerkingen geen vaccin willen. De drummer zegt geen negatieve gevoelens te hebben richting de band. "Zij doen wat zij denken dat het beste voor hen is, terwijl ik hetzelfde doe."

Het is onduidelijk waar Parada precies op doelt. De bijwerkingen van de coronavaccins zijn doorgaans niet ernstig, maar bijvoorbeeld tijdelijk pijn op de prikplek of een paar dagen koorts. Zware bijwerkingen zoals ziekenhuisopname zijn enorm zeldzaam. Wel moeten mensen met allergieën voor vaccinaties opletten.

In een post op Instagram schrijft Parada: "Omdat ik niet in staat ben te voldoen aan wat steeds meer een industriemandaat wordt, is onlangs besloten dat het onveilig is om bij mij in de buurt, met mij in de studio en met mij op tournee te zijn. Je zult me ​​niet zien bij de komende shows. Ik wil ook mijn verhaal delen, zodat iedereen die nu de pijn en het isolement ervaart, weet dat ze niet helemaal alleen zijn."

Parada speelde sinds 2007 bij The Offspring en is op de vier recentste albums van de band te horen. The Offspring heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Parada.