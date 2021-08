Loes Haverkort en haar gezin zijn tijdens de coronapandemie naar Frankrijk verhuisd en de actrice en zangeres voelt daar een enorme rust door. Eindelijk komt ze toe aan het schrijven van haar eerste album, vertelt ze aan Grazia.

Haverkort en haar echtgenoot besloten naar Frankrijk te vertrekken toen de echtgenote van haar oom overleed. Het stel bleef echter steeds langer en kocht uiteindelijk een huis in een klein dorp. De kinderen gaan er naar school en haar man kan zijn werk prima vanuit huis doen.

"Voor mij persoonlijk bleek Frankrijk enorm veel inspiratie te geven om de studio in te duiken voor mijn eigen album", aldus Haverkort, die toch merkte dat ze er in Amsterdam minder goed aan toekwam. "Ik was in Amsterdam al wel met een plaat bezig, maar pas in Frankrijk begon het enorm te stromen. Natuurlijk komt dat ook doordat je ineens meer tijd hebt. In Nederland heb ik een druk sociaal leven met fijne vrienden en familie die natuurlijk tijd en aandacht vragen. Dat kan nu niet, maar dat geeft wel veel tijd en ruimte."

De actrice mist haar vrienden en familie in Nederland zeker, maar ziet de stap vooral als iets positiefs. "Alles inspireert me hier, maar vooral: de tijd telt minder. De kinderen moeten naar en van school gebracht worden, en that's it. Ik voel hier geen tijdsdruk en kan veel meer van het leven genieten."