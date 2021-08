Op de 95e verjaardag van Tony Bennett is de titel van zijn gezamenlijk album met Lady Gaga bekendgemaakt. De plaat heet Love for Sale en is aangekondigd als het laatste werk van de artiest, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

Het album, een eerbetoon aan componist Cole Porter, bevat zowel solonummers als duetten van Lady Gaga en Bennett. Vrijdag gaat de videoclip van het nummer I Get A Kick Out Of You in première, het album verschijnt op 1 oktober.

Bennett en Gaga bereiden zich op dit moment voor op twee shows in Radio City Music Hall. De aankondiging van de optredens van het duo kwam een paar maanden nadat de familie van Bennett bekendmaakte dat de legendarische zanger lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De Radio City-shows die dinsdag en donderdag plaatsvinden, zijn zijn laatste liveoptredens in New York.

Het is niet de eerste keer dat Bennett en Lady Gaga samen muziek uitbrengen. Love for Sale is het tweede album van het duo, dat volgt na hun succesvolle album Cheek to Cheek uit 2014.

Bennett en Gaga zijn na dat album ook samen op wereldtournee geweest. Lady Gaga heeft zich altijd vol lof uitgesproken over Bennett. "Zonder Tony was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Hij was een van mijn muzikale inspirators en daar ben ik hem heel dankbaar voor", aldus Gaga.