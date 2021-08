Het complete oeuvre van Aaliyah, die deze maand precies twintig jaar geleden om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk, zal vanaf 20 augustus beschikbaar zijn op streamingdiensten. Momenteel is slechts een beperkt deel van haar liedjes te beluisteren via onder andere Spotify.

Het is een gevolg van een overeenkomst die gesloten is tussen Blackground Records 2.0 (het label waar de zangeres onder contract stond) en digitalemuziekuitgever EMPIRE. Dankzij deze overeenkomst zijn ook haar tweede en derde (en laatste) album One in a Million (1996) en Aaliyah (2001) vanaf 20 augustus te streamen.

Als onderdeel van deze overeenkomst zullen ook andere albums van Blackground Records-artiesten te beluisteren zijn via streamingdiensten, waaronder die van Timbaland en Toni Braxton. De albums zullen op chronologische volgorde worden uitgebracht: zo verschijnt One in a Million uit 1996 op 20 augustus en wordt de reeks op 8 oktober afgesloten met Ultimate Aaliyah, het verzamelalbum van Aaliyah dat in 2005 verscheen.

Haar erfgenamen zijn al een tijd in gesprek met streamingplatforms om Aaliyahs oeuvre weer beschikbaar te maken. Momenteel zijn alleen Aaliyahs debuutalbum Age Ain't Nothing But a Number uit 1994 en het in 2002 verschenen verzamelalbum I Care 4 U te streamen.

Dat haar andere twee albums nog niet op legale wijze online te beluisteren zijn, heeft te maken met het handelen van Aaliyahs oom en voormalige manager Barry Hankerson. Hij heeft de licentie in handen.

Aaliyah, die grote hits scoorde als Are You That Somebody en Try Again, kwam op 25 augustus 2001 op 22-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk op de Bahama's. Ze nam daar de videoclip voor het nummer Rock The Boat op.