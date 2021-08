Nielson heeft een zwaar jaar achter de rug waarin hij neef en goede vriend Nathan verloor. Over dit verlies maakte hij de ep Grijs onder zijn eigen naam (Niels Littooij), maar met single Bliksem is de zanger nu terug als Nielson. "Ik wil geen beren meer op de weg zien, maar gewoon muziek en plezier maken", vertelt hij aan NU.nl.

Nielson, bekend van hits als IJskoud en Sexy Als Ik Dans, zegt dat hij pas twee à drie maanden geleden weer klaar was om met zijn team de studio in te duiken. "Ik dacht: het gaat wel even duren voordat hier iets uit voortkomt dat ik wil uitbrengen. Maar een maand geleden maakten we Bliksem."

De 31-jarige artiest was tijdens de sessie direct enthousiast over het nummer, maar brengt normaal zijn muziek niet zomaar meteen uit. "De week erna zaten we weer in de studio om aan een ander nummer te werken en mijn producer en ik keken elkaar aan en wisten dat we Bliksem gewoon zo snel mogelijk moesten uitbrengen. Waarom wachten als we allemaal zo enthousiast zijn? Het nummer is juist heel representatief voor hoe ik me nu voel. Ik wil plezier maken en vooruitgaan."

Voor Nielson is dit een breuk met hoe hij eerder werkte. "Na een heel ingewikkeld jaar wil ik minder hoeven nadenken. Voorheen kon ik alles overdenken en nu wil ik vooral muziek maken. Ik ga nu niet eerst twintig tracks opnemen en daar de beste uit kiezen en een hele strategie maken van welke een single moeten worden. Ik heb nu een goed liedje, ik ga er lekker op, let's go!"

'Horde die ik moest nemen'

Deze nieuwe aanpak heeft wel te maken met het overlijden van zijn neef. "Ik vind het te plat om nu te gaan praten over 'pluk de dag', maar je gaat wel bewuster met dingen om. Nathan werd van de ene op de andere dag wakker en het ging niet meer goed met hem. Ik ben gezond, mijn lichaam doet het, mijn brein doet het en ik kan sporten. Elke dag creëert dat een nieuw soort bewustzijn."

“Natuurlijk had ik die ep liever niet hoeven maken, maar ik heb er wel hele fijne reacties op gehad, misschien wel de mooiste in mijn carrière”

De ep Grijs die hij maakte over het verliezen van een van zijn beste vrienden, moest er eerst uit voor hij verder kon met nieuwe muziek. "Het was een horde die ik moest nemen om het te verwerken." De vele reacties die hij ontving op de plaat hebben hem wel goed gedaan. "Normaal krijg je bij een release ook wel wat negatieve reacties, maar nu was het echt alleen maar liefde."

'Heetste avond ooit'

"Toen de liedjes waren uitgebracht en ik mijn verhaal had gedaan bij Op1, voelde ik meteen dat ik uit die bubbel wilde. Ik was weer klaar om plezier te maken." Met Bliksem tapt de zanger dan ook uit een volledig ander vaatje. "Het gaat over een dampende avond vol liefde, waarvan ik hoop dat iedereen er weleens eentje heeft meegemaakt. Dat gun ik iedereen", zegt Nielson lachend.

"We hadden een vette beat en een goede melodie en daar begon ik overheen te brabbelen. Tijdens het dansen in de studio wist ik dat dit moest gaan over de heetste avond die ik ooit heb meegemaakt."

De single betekent het begin van een nieuw hoofdstuk voor Nielson. Hij leegde zijn socialemediakanalen en is klaar voor een nieuw begin. "Zo voelt het wel. Ik ben veranderd door wat ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt. Het is ook de eerste keer dat ik muziek uitbreng zonder dat Nathan het van tevoren heeft gehoord. Het is een goed moment om een streep te trekken en verder te gaan."