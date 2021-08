Strafwerk gaat definitief niet door dit jaar, maakt de organisatie bekend via Instagram. Het festival zou eigenlijk plaatsvinden op zaterdag 14 augustus.

"Opnieuw een keihard klap vandaag. We gaan dit nieuws als team verwerken", schrijft de organisatie. Het besluit is genomen nadat maandag bekend werd dat eendaagse festivals na 13 augustus en tot 1 september met meer dan 750 bezoekers verboden zijn.

De organisatie van Strafwerk geeft aan deze week contact op te nemen bij alle kaartkopers over de vervolgstappen. Dit geldt ook voor de mensen die hun ticket via TicketSwap gekocht hebben. Het festival zou eigenlijk plaatsvinden in het Havenpark in Amsterdam en verwachtte 20.000 bezoekers.