Ariana Grande geeft komend weekend een serie virtuele concerten in de game Fortnite. Dat heeft Fortnite-maker Epic Games bekendgemaakt. De concerten, onder de naam Rift Tour, zijn tussen 6 en 8 augustus vijf keer te zien.

Spelers kunnen in aanloop naar de concerten speciale accessoires in het spel kopen, die te maken hebben met het evenement. Daarbij zit onder meer een zogenoemde 'skin'. Daarmee kun je in Fortnite in de huid kruipen van de zangeres.

Fortnite organiseert wel vaker virtuele concerten met bekende artiesten. Onder anderen Travis Scott en Marshmello gingen Grande voor. Het concert van Travis Scott in het spel trok meer dan 12,3 miljoen virtuele bezoekers.