De festivals Dance Valley en Dutch Valley, die respectievelijk op 14 en 15 augustus zouden plaatsvinden, gaan niet door. De organisatie van beide festivals kijkt of het gaat lukken om de evenementen in recreatiegebied Spaarnwoude te verplaatsen naar september.

Dat besluit is genomen nadat maandag bekend werd dat eendaagse festivals na 13 augustus en tot 1 september met meer dan 750 bezoekers verboden zijn.

Het nieuws is bij de festivals, waar tienduizenden bezoekers op afkomen, hard aangekomen. "We waren al begonnen met opbouwen, maar voor het tweede jaar op rij worden we gedwongen de stekker uit ons mooie evenement te trekken", schrijft de organisatie op Instagram.

Omdat festivals na 1 september vooralsnog mogen doorgaan zonder restricties op het aantal bezoekers, wordt gekeken of het dancefestival en het evenement met Nederlandse artiesten in september gehouden kunnen worden. De organisatie laat zo snel mogelijk weten of dit gaat lukken en vraagt de bezoekers om geduld. "Geef ons heel even de tijd om het een en ander op een rijtje te zetten. We laten spoedig van ons horen."