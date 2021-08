Het kort geding over eendaagse evenementen van ID&T gaat niet door. De festivalorganisator wilde op kortere termijn, voor 13 augustus, meer duidelijkheid over de toekomst van de evenementenbranche. Na het inzien van het OMT-advies en de aangekondigde coronamaatregelen voor evenementen heeft ID&T besloten ervan af te zien.

Demissionair premier Mark Rutte kondigde maandag aan dat eendaagse festivals doorgang kunnen vinden, maar alleen als ze buiten of in een open tent plaatsvinden, er niet meer dan 750 mensen aanwezig zijn en iedereen een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs kan tonen. Deze regels gelden tot 1 september.

ID&T en de mede-eisers wilden nog niet van het kort geding afzien na dat besluit, omdat ze eerst het OMT-advies wilden inzien. Zo vonden ze het belangrijk om te weten waar het besluit over de capaciteit op gebaseerd is. Ook zegt de advocaat van de evenementenbranche dat het belangrijk was antwoord te krijgen op de vraag waarom een vakantie naar het buitenland wel mogelijk is, maar een groot festival door laten gaan niet.

"We zijn bijzonder teleurgesteld in de uitkomst van het besluit", aldus Rosanne Janmaat van ID&T. "Naar onze mening is er middels Fieldlab-evenementen aangetoond dat het mogelijk is op een veilige en verantwoorde manier evenementen te organiseren. Het kabinet heeft echter anders besloten. Ondanks dat hebben onze advocaten aangegeven dat het, op dit moment, gezien het OMT-advies waarop besluiten van het kabinet dit keer wel zijn onderbouwd, weinig kansrijk is om het besluit via een kortgedingrechter ongedaan te maken."

'Eigen nalatigheid ongedaan gemaakt'

Het uitgangspunt van het kort geding was dat het besluit van 9 juli, waarmee duidelijk werd dat evenementen geen doorgang konden vinden tot 13 augustus, onrechtmatig was. Het demissionaire kabinet zou de resultaten van de Fieldlab-evenementen niet hebben meegenomen in de besluitvorming. ID&T wilde het besluit daarom nietig laten verklaren.

Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd, laat de ID&T-groep weten. "Het kabinet heeft daarmee, op papier, zijn eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop te corrigeren."

Op 13 augustus worden tijdens een persconferentie de plannen voor na eind augustus bekendgemaakt. ID&T hoopt dan te horen dat de branche weer aan het werk kan. "Mocht de overheid ons wederom laten bungelen en geen duurzaam toekomstperspectief bieden, dan zullen we eventuele juridische stappen voorbereiden en wellicht zelfs onze gehele achterban van fans, leveranciers, artiesten et cetera oproepen om zich te mobiliseren en zich te laten horen."