Het kort geding tegen de overheid dat festivalorganisator ID&T in juli aankondigde, wordt voorlopig aangehouden. Voordat er een definitief besluit wordt genomen over het wel of niet doorgaan van de zaak, willen ID&T en alle mede-eisers eerst het OMT-advies inzien dat heeft geleid tot het besluit om de komende weken slechts 750 personen toe te staan bij eendaagse festivals.

Eerder dacht ID&T dat het besluit van het demissionaire kabinet positief zou uitpakken en dat evenementen op een "veilige en verantwoorde manier zouden kunnen plaatsvinden". Het kort geding werd aangehouden, wat betekent dat er een pauze werd ingelast.

Dit blijft voorlopig van kracht, omdat ID&T en de andere mede-eisers nog veel vragen hebben. Zo willen ze weten waarop de capaciteit van 750 mensen is gebaseerd en waarom het wel mogelijk is om op vakantie naar het buitenland te gaan, maar grote festivals niet zijn toegestaan.

"Er is de afgelopen anderhalf jaar door de overheid gecommuniceerd dat als iedereen die dat wil gevaccineerd is, we weer opengaan", zegt Rosanne Janmaat van ID&T.

"Het is ons dus onduidelijk waarom er überhaupt nog een beslissing moet komen voor de periode na 1 september, gezien dat het moment is waarop iedereen gevaccineerd zou kunnen zijn. Hierdoor ontbreekt het aan een duurzaam beleid ten aanzien van evenementen."

Om duidelijkheid te krijgen heeft de advocaat van ID&T contact opgenomen met de landsadvocaat om het OMT-advies en de onderbouwing van het besluit op te vragen. Binnen twee dagen zal er een besluit worden genomen over het wel of niet doorgaan van het kort geding.

In totaal hebben ruim veertig partijen zich aangesloten bij deze zaak. Het gaat om organisatoren van onder meer Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.

Evenementen moeten in openlucht zijn

Maandagmiddag werd duidelijk dat eendaagse festivals zonder overnachting met maximaal 750 personen onder voorwaarden kunnen plaatsvinden. Dit geldt ten minste tot 1 september, op 13 augustus wordt op een persconferentie gedeeld wat de plannen voor na het einde van augustus zijn.

Alle bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een herstelbewijs hebben of via Testen voor Toegang negatief getest zijn. De plek waar het evenement plaatsvindt moet in de openlucht zijn en een festivaltent moet aan alle zijkanten open kunnen.

Eerder werd al bekend dat alle meerdaagse festivals met overnachting in ieder geval tot 1 september zijn afgelast.