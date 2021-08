Muziekblad Rolling Stone heeft de videoclip van Beyoncés Formation uitgeroepen tot de beste die ooit is uitgebracht. Het magazine maakte de Top 100-lijst vanwege het veertigjarig bestaan van MTV.

Formation kwam uit in 2016. In de clip maakt Beyoncé een statement tegen politiegeweld en ongelijke behandeling. Zo zit ze op een zinkende politieauto in een overstroomd New Orleans en staat ze voor een muur waarop de worden 'Stop shooting us' zijn geschilderd.

De Top 10 van de beste videoclips aller tijden bestaat volgens Rolling Stone verder uit de clips van Hurt van Johnny Cash, Vogue van Madonna, This is America van Childish Gambino, The Perfect Kiss van New Order, Sabotage van Beastie Boys, Untitled (How Does It Feel?) van D'Angelo, Sledgehammer van Peter Gabriel, November Rain van Guns N' Roses en Billie Jean van Michael Jackson.