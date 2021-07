De Britse zanger Elton John heeft zijn terugkeer op het podium voorlopig weer uitgesteld. Hij zou begin september zijn afscheidstournee na anderhalf jaar hervatten in Duitsland, maar de eerste shows heeft hij verzet naar 2023.

De stadions en concerthallen waar John zou optreden mogen vanwege de coronamaatregelen nog niet vol zitten. "En aangezien we 100 procent van alle kaarten hebben verkocht, hebben we besloten de shows opnieuw in te plannen", zo laat John weten.

De zanger zou achtereenvolgens optreden in Berlijn, Keulen en Hamburg. Tot en met december staan er optredens in heel Europa gepland. In 2022 gaat de zanger verder in Noord-Amerika, om in de zomer terug te keren naar Europa voor weer een reeks concerten. Op 9 juni staat een show gepland in stadion GelreDome in Arnhem.

In het najaar van 2022 staan opnieuw shows in Noord-Amerika op het programma en begin 2023 is Nieuw-Zeeland aan de beurt. De uitgestelde Duitse concerten, die zijn verzet naar mei 2023, lijken nu zijn allerlaatste te worden.

John begon in 2018 al met zijn serie afscheidsconcerten, maar door corona ligt de toer sinds maart vorig jaar stil.