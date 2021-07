Jody Bernal werd 21 jaar geleden bekend met megahit Que Si, Que No. Roerige tijden volgden door het plotselinge succes op jonge leeftijd, maar toch verloor hij nooit zijn passie voor de muziek. Vrijdag bracht hij onder zijn eigen platenlabel het nieuwe zomerse nummer Papacito uit. Hij blikt met NU.nl terug op de periode na zijn eerste hit én vertelt over het ontstaan van de nieuwe single.

Het begon allemaal in 1999 bij zijn familie in Colombia. Hij kreeg toen een cd'tje mee van zijn tante met Latijnse hits. "Vroeger nam je een cd'tje mee uit je vakantieland en gaf je die aan de dj tijdens het uitgaan. Op die manier ontstonden zomerhits", legt de 39-jarige muzikant uit.

Een van de nummers op de cd was Que Si, Que No. "Dat heb ik vervolgens zelf opgenomen in een studio waar ik vroeger vaak zong. Zij vonden dat we er iets mee moesten." Bernal mocht meedoen aan het tv-programma Your Big Break. "Daar kreeg nieuw talent de kans om hun muziek in een professionele studio op te nemen. Er werd een soort realityserie van onze weg naar succes gemaakt." De toen achttienjarige zanger schopte het tot de finale, maar won niet. Toch hadden veel platenmaatschappij interesse om het nummer uit te brengen.

Periode na Que Si, Que No was donker

Het plotselinge succes wat volgde was heftig voor Bernal. "Ik ken het als een donkere periode. Ik dronk veel, gebruikte veel drugs en wist niet wat ik met m'n toekomst moest. Ik had een grote hit gescoord, daarna ging het een stuk minder en was ik niet meer die nummer 1-artiest. Dat doet wel wat met je."

De zanger kan dan ook pas sinds kort echt trots zijn op zijn gouden platen uit die tijd. "Ik zal je eerlijk zeggen: die gouden platen hebben jarenlang in een vuilniszak in de kelder gelegen." Ze hangen nu eindelijk bij hem in huis. "Vorig week was iemand bij ons thuis, die zag die platen hangen en zei: 'Wat leuk zeg'. Toen antwoordde mijn vrouw: 'Ja he, hij wilde ze eigenlijk weggooien'. Dat punt had ik bereikt. Het voelde als zo'n donker verleden dat ik dacht: wat zijn die platen nou nog waard?" Nu hij ouder is kijkt hij anders terug op zijn succes en kan hij er meer van genieten.

De roerige periode kende ook leuke momenten. Zijn mooiste herinnering? "Toch wel echt het optreden. Het onderweg zijn met vrienden, dansers en tourmanagers. Je maakt zo veel mee samen." Ook benadrukt hij hoe hij "leefde voor de muziek. Ik heb nooit gedacht dat ik geld zou verdienen met muziek. Het ging altijd echt om de passie."

Bernal vond nieuwe hit eerst 'te corny'

Bernal heeft zijn nieuwe nummer Papacito vorig jaar al gemaakt tijdens de lockdown. "Met een hoofdtelefoontje op in de woonkamer." De zanger was alleen nog niet helemaal tevreden. "Ik vond hem nog iets te corny (afgezaagd, red.) en te vrolijk en wilde het wat meer clubby." Dus vroeg hij dj-trio RUGGED om hulp.

Het grootste verschil met eerste zomerhit Que Si, Que No is dat Bernal het nieuwe nummer helemaal zelf gemaakt heeft. "Dat maakt het voor mij heel bijzonder. Que Si, Que No was een cover en is door een producer gemaakt. Dit is een remake."

'Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen'

Daarnaast is het speciaal voor de muzikant dat dit het eerste nummer is dat hij met zijn eigen platenlabel, Berraco Records, uitbrengt. "Een eigen label is iets wat ik al heel lang wilde. Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen, maar ik wil een independent artiest zijn." Daarnaast hoopt hij andere artiesten ook "mee te helpen naar een goed platform".

Hoewel Bernal de droom dus al langer koesterde, versnelde de coronacrisis het proces. "Ik bedacht me daardoor dat ik wel heel afhankelijk was van shows en optredens." Ook had hij nu meer tijd om zijn plannen uit te werken. "Normaal ben ik zo druk met optreden, zeker in de zomer. En ik heb ook twee kids." Of hij dan nu zelf minder muziek gaat maken en meer achter de schermen aanwezig zal zijn? "Nee, ik wil het allemaal."