Het langverwachte nieuwe album van de negentienjarige Billie Eilish is vrijdag verschenen. Happier Than Ever is geproduceerd door haar broer Finneas, met wie ze ook haar nieuwe liedjes schreef. Recensenten zijn erg enthousiast over de opvolger van When We All Fall Asleep, Where Do We Go? uit 2019.

NME - vijf van de vijf sterren

"Muzikaal gezien doet Happier Than Ever inspiratie op uit oudere klassieke nummers (de zangeres vertelde inspiratie te hebben gehaald uit de muziek van artiesten als Peggy Lee, red.). De liedjes gaan over onderwerpen als de beperkingen van haar beroemdheid, hoe ze door de ogen van mannen wordt gezien en dat ze wordt bekritiseerd vanwege het feit dat ze weinig van haar privéleven deelt."

"Dankzij een krachtige, expressieve zang - die ongetwijfeld is verbeterd dankzij het jarenlange touren - is het titelnummer Happier Than Ever een onzichtbare middelvinger naar iedereen die Eilish vooral ziet als een meisje dat alleen zachtjes en fluisterend kan zingen. Niet eerder liet ze zulke sterke vocalen horen op een nummer."

The Guardian - vier van de vijf sterren

"De speelsheid van Eilish' eerste album is minder aanwezig op haar opvolger. Zo gaan de nummers Your Power en Getting Older over seksuele dwang. Maar Eilish zingt voornamelijk over roem en de negatieve impact die dit kan hebben, zoals stalkers, geschonden privacy en het onvermogen om iets te doen aan iedereen die een ongefundeerde mening over je privéleven heeft."

"Luisteren naar een popster die klaagt over het feit dat ze een popster is, kan vaak een beetje een domper zijn. Het zegt dus wat over Eilish' schrijftalent dat de onderwerpen waarover ze zingt je ook echt wat doen."

The Irish Times - vier van de vijf sterren

"De productie is verrassend en de stijl wisselt af tussen r&b, angstaanjagende technobeats en luchtige jazz. Eilish schetst op haar nieuwe plaat een verstikkend beeld van de beperkingen en uitbuiting waarmee tieners en beroemdheden te maken kunnen krijgen. Eilish en haar broer Finneas O'Connell gebruiken hun opmerkelijke talenten om samen een horrorshow te creëren die vooral draait om het verlies van je eigen controle."

