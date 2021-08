The voice of Holland-winnaar Dani van Velthoven, die nu onder de artiestennaam Dany muziek uitbrengt, baalt ervan dat het coronavirus ervoor zorgt dat hij niet optimaal gebruik kan maken van zijn winst. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij het gevoel heeft overal achteraan aan te moeten sluiten.

"Het was voor veel mensen natuurlijk gewoon een kutjaar", zegt de 22-jarige artiest. Hij heeft het gevoel niet veel te kunnen doen, omdat er tijdens de pandemie weinig ruimte is om op te treden. Daarbij komt dat concertzalen en festivals in de komende periode veel artiesten geboekt hebben staan van wie concerten vooruit zijn geschoven vanwege de lockdowns. "De theaters zijn volgeboekt voor het aankomende jaar, de festivals die steeds verschoven worden hebben hun line-up al. Ik moet eigenlijk overal helemaal achteraan aansluiten."

Ook op televisie is momenteel weinig ruimte om nieuwe muziek aan de man te brengen, vindt Dany. "Er is vooral aandacht voor corona en de Olympische Spelen, dus ik heb weinig opties om het momentum dat door mijn winst werd gecreëerd te behouden."

"Het is naar, want ik had wel verwacht dat The Voice echt de start van mijn carrière zou betekenen en niet dat ik nu nog zo hard moest strijden om enigszins momentum te behouden. Tegelijkertijd ben ik financieel stabiel en mag ik elke dag met muziek bezig zijn en dat kon ik vier maanden geleden nog niet zeggen. Ik wil dan ook niet klagen."

Schrijfsessie met Arcade-producent

Hoewel (televisie)optredens nog uitblijven, werkt Dany in de luwte wel hard aan nieuwe muziek. Zo verscheen vrijdag zijn nieuwe single Fragile, waarop hij het taboe op mentale problemen wil doorbreken na de dood van zijn vriend Azad. De zanger is er klaar voor nieuwe kanten van zichzelf als artiest te laten zien en is ook zelf begonnen met het schrijven van liedjes met andere producers en songwriters.

"Schrijfsessies moet ik echt nog leren, maar waar het eigenlijk mee valt of staat is een mentale klik tussen jou en de mensen waarmee je werkt. Je moet voortborduren op een gezamenlijk gevoel en als dat er niet is, gaat er ook niets uitkomen. De eerste schrijfsessie ging niet zo lekker en daarom ben ik zelf veel piano gaan spelen en gaan leren om zelf te schrijven, omdat ik dacht dat ik het van de sessies met anderen niet moest hebben. Inmiddels heb ik gelukkig wel veel geslaagde sessies gehad."

Een van deze sessies was met producent Wouter Hardy, die meewerkte aan Arcade, het winnende Songfestival-lied van Duncan Laurence, en de Zwitserse inzending van dit jaar die derde werd. "Ik kan er nog niet te veel over zeggen, omdat ik nog niet weet wat er met dat nummer gaat gebeuren, maar het was in ieder geval heel tof. Ik was wel zenuwachtig, want ik ben natuurlijk nog een schrijfmaagd en dan werk je ineens met iemand waar je wel tegenop kijkt, maar het was heel fijn."

Dany is nuchter over de kans dat er op korte termijn een album aankomt. "We moeten nog maar even zien of mensen naar Fragile gaan luisteren, maar het zou wel een droom zijn om een volledige plaat te maken." Een aantal dromen heeft hij echter al verwezenlijkt. "Ik wilde heel graag The Voice doen en bij de Gay Pride en het Eurovisie Songfestival optreden. Ik sta dit jaar al op Pride, dus het gaat de goede kant op."