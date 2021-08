Evenementen zonder overnachting mogen vanaf 14 augustus plaatsvinden, maar alleen onder strikte voorwaarden. Maximaal mogen er 750 mensen bij een evenement in de buitenlucht aanwezig zijn, zo heeft het kabinet maandag bekendgemaakt.

De overheid zou eigenlijk pas over een paar weken een besluit over de evenementen nemen. Na gesprekken met onder meer ID&T en 44 mede-eisers uit de branche, die een kort geding hadden aangespannen, werd die datum naar voren gehaald.

Alle bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een herstelbewijs hebben of via Testen voor Toegang negatief getest zijn. De plek waar het evenement plaatsvindt moet in de openlucht zijn en een festivaltent moet aan alle zijkanten open kunnen.

ID&T maakte in juli bekend stappen te ondernemen nadat nieuwe maatregelen tegen het coronavirus waren aangekondigd. Zo werden meerdaagse festivals tot en met 13 augustus verboden en mochten eendaagse evenementen alleen doorgaan als elke bezoeker een vaste zitplaats heeft. Dat is bij festivals vrijwel onmogelijk. Het is nog niet duidelijk of het kort geding nu zal doorgaan.

Demissionair premier Mark Rutte heeft toegezegd dat de evenementen tot 1 september die meer dan 750 bezoekers zouden ontvangen, en dus het festival moeten annuleren, gebruik mogen maken van een garantiefonds. Een week geleden werd al bekend dat meerdaagse festivals onder de huidige maatregelen niet kunnen plaatsvinden.

ID&T organiseert onder meer de festivals Defqon.1 Weekend Festival, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake.

Op 13 augustus volgt een officiële persconferentie waarin het kabinet de plannen en regels voor de komende weken bekend zal maken.