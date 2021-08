Evenementen zonder overnachting mogen vanaf 14 augustus plaatsvinden, maar alleen onder strikte voorwaarden. Maximaal mogen er 750 mensen bij een evenement in de buitenlucht aanwezig zijn, zo heeft het kabinet maandag bekendgemaakt.

De overheid zou eigenlijk pas over een paar weken een besluit over de evenementen nemen. Na gesprekken met onder meer ID&T en 44 mede-eisers uit de branche, die een kort geding hadden aangespannen, werd die datum naar voren gehaald.

Alle bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een herstelbewijs hebben of via Testen voor Toegang negatief getest zijn. De plek waar het evenement plaatsvindt moet in de openlucht zijn en een festivaltent moet aan alle zijkanten open kunnen.

De Alliantie van Evenementenbouwers respecteert de beslissing van de overheid, maar noemt het ook "een zware teleurstelling". "Een hard besluit en uiteraard opnieuw een grote klap, een heel trieste constatering en bittere pil voor de branche die al zo lang gesloten is", laat zij in een verklaring weten.

Dynamo Metalfest is verplaatst naar volgend jaar. De festivalorganisatie noemt het besluit "belachelijk". "We ontvangen onder normale omstandigheden altijd duizenden metalheads en uiteraard waren er al veel meer tickets verkocht", schrijft de organisatie op haar website.

Festivalorganisator ALDA spreekt eveneens van "een ontzettend bittere pil". "Het geeft ons deels duidelijkheid, maar toch is er ook nog veel onzekerheid", zegt directeur Allan Hardenberg.

De persconferentie op 13 augustus, waarin duidelijk wordt wat de plannen en regels zijn voor de periode vanaf september, komt volgens Hardenberg te laat. "Wij hebben nu duidelijkheid nodig. Als Nederlandse organisatie, opererend op internationaal niveau, samenwerkend met dj's uit verschillende delen van de wereld."

Kort geding nog niet van de baan

ID&T, organisator van onder meer Defqon.1 en Mysteryland, maakte in juli bekend stappen te ondernemen nadat nieuwe maatregelen tegen het coronavirus waren aangekondigd.

Zo werden meerdaagse festivals tot en met 13 augustus verboden en mochten eendaagse evenementen alleen doorgaan als elke bezoeker een vaste zitplaats heeft. Dat is bij festivals vrijwel onmogelijk.

ID&T en de ruim veertig mede-eisers laten maandagmiddag weten dat ze nog veel vragen hebben die hebben geleid tot het besluit. Daarom willen ze het OMT-advies inzien en op basis hiervan wordt besloten of het kort geding inderdaad doorgang vindt. Dit zullen zij binnen twee dagen bekendmaken.

Demissionair premier Mark Rutte heeft toegezegd dat de evenementen tot 1 september die meer dan 750 bezoekers zouden ontvangen, en dus het festival moeten annuleren, gebruik mogen maken van een garantiefonds. Een week geleden werd al bekend dat meerdaagse festivals onder de huidige maatregelen niet kunnen plaatsvinden.