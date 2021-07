De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Silk Sonic - Skate

Silk Sonic komt eindelijk met een opvolger van de hit Leave The Door Open, die begin dit jaar verscheen. Het duo, bestaande uit Bruno Mars en Anderson .Paak, bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met zijn eerste single. Later dit jaar moet een volledig album met de titel A Night With Silk Sonic verschijnen. Wanneer deze plaat precies het levenslicht ziet, is nog niet bekend. Maar de tweede single Skate is nu in ieder geval wel een feit.

Beluister het nummer hier

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ruim twee jaar na het uitbrengen van haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? komt Billie Eilish met haar tweede plaat Happier Than Ever. De Amerikaanse popster was in de tussenliggende jaren nooit ver weg en bracht van het nieuwe album al de singles My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause en NDA uit. Vanaf 3 september is op Disney+ de special Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles over de nieuwe plaat van Eilish te zien.

Beluister het nummer hier

Duncan Laurence & Wrabel - Back To Back

Duncan Laurence was na zijn doorbraak door de winst op het Eurovisie Songfestival veel in de Verenigde Staten te vinden. Hij werkte in Los Angeles veel aan nieuwe muziek, waar zijn debuutalbum Small Town Boy uit voortkwam. Samen met de Amerikaanse zanger en liedjesschrijver Wrabel nam hij het nummer Back To Back op.

Het duet, waarin twee geliefden na een ruzie met de ruggen naar elkaar in bed liggen en zich dingen afvragen over de liefde, is het anthem van de 25e editie van Pride Amsterdam, die zaterdag begint. De stem van Wrabel kun je overigens ook kennen van Ten Feet Tall, de hit van Afrojack waar hij aan meewerkte.

Beluister het nummer hier

Rolf Sanchez & Kris Kross Amsterdam - Increíble

Rolf Sanchez maakte ook dit jaar weer jacht op een zomerhit. Na het succes van zijn single Más Más Más van vorig jaar, bracht hij aan het begin van 2021 al de opvolger Ven Ven uit. Na twee singles met Marco Borsato heeft hij nu het nummer Increíble opgenomen met Kris Kross Amsterdam. De zanger wisselt af tussen Spaans en Nederlands in de songtekst, zoals we inmiddels van hem gewend zijn.

Beluister het nummer hier

Prince - Same Page, Different Book

Afgelopen april was het vijf jaar geleden dat Prince overleed, maar de wereld heeft nog lang niet al zijn muziek kunnen horen. Voor zijn dood was hij nog druk bezig met het opnemen van nieuwe nummers. Ook is er een kluis met onuitgebracht werk. Daarin lag ook het album Welcome 2 America, dat al in 2010 werd opgenomen. Deze plaat wordt nu postuum in zijn volledigheid uitgebracht en bevat enkel niet eerder uitgebracht materiaal.

Beluister het nummer hier