De Dominicaanse zanger en bandleider Johnny Ventura is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden, meldt NBC. Juan de Dios Ventura Soriano, zoals hij echt heette, werd met zijn merengue- en salsamuziek bekend in binnen- en buitenland.

Ventura kreeg de bijnaam 'Vader van de merengue', omdat hij de uit de Dominicaanse Republiek stammende muziek- en dansstijl moderniseerde en exporteerde met zijn Combo Show.

Hij bracht meer dan honderd platen uit en was nog altijd actief, toen hij zich woensdagavond onwel voelde en niet lang erna overleed. Volgens plaatselijke media lijkt een hartaanval de doodsoorzaak te zijn geweest.

De Dominicaanse zanger Juan Luis Guerra prees Ventura als "de man die iedereen heeft getoond wat merengue werkelijk is. Dank, don Johnny". President Luis Abinader noemde Ventura "een icoon" en "de merenguemeester". Hij heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Ventura begon zijn muzikale carrière op zestienjarige leeftijd en werd een van de bekendste zangers van Latijns-Amerika, met nummers als Patacón Pisao, Merenguero hasta la tambora, Ah..! Yo no se... no en Las indias de Bani.

Hij werd bij zijn eerste reis naar de VS in 1967 vrijwel meteen een ster in dat land. Maar Ventura was ook politiek actief. Hij was van 1994 tot 2002 onder meer locoburgemeester en burgemeester van de hoofdstad Santo Domingo.