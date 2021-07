Dusty Hill, de bassist en tweede zanger van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is woensdag op 72-jarige leeftijd overleden, zo melden zanger Billy Gibbons en drummer Frank Beard in een verklaring op sociale media.

Hill is in zijn slaap overleden in zijn huis in Houston, maar het is niet bekend wat hem fataal is geworden.

Het is dan ook niet duidelijk of zijn overlijden iets te maken heeft met de heupproblemen waarmee hij kampte. Vanwege die problemen moest Hill vorige week stoppen met de tournee van ZZ Top.

Op Facebook schrijven de achtergebleven bandleden: "Wij - samen met legioenen van ZZ Top-fans wereldwijd - zullen je trouwe aanwezigheid, je goede karakter en je tomeloze inzet om de 'Top' die monumentale basis te geven missen. We zullen voor altijd verbonden zijn met die Blues Shuffle in C."

Hill, Gibbons en Beard richtten de band in 1969 op. In eerste instantie vormden ze een bluesband. De bassist stond niet alleen bekend om zijn muzikale talent, maar ook om zijn kenmerkende uiterlijk. Zo had hij net als zanger Gibbons een lange baard en droeg hij op het podium zonnebrillen en hoeden.

Met ZZ Top maakte Hill vijftien studioalbums. De groep trad nog altijd op. In Nederland is de band vooral bekend van de hits Gimme All Your Lovin', Legs en Sharp Dressed Man.