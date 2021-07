Het voor vrijdag geplande kort geding van ID&T tegen de overheid over evenementen zonder overnachting is van de baan.

Het kabinet is van plan om maandag een beslissing te nemen over wat er gaat gebeuren met zulke evenementen, terwijl in eerste instantie was aangekondigd dat dat pas over drie weken zou gebeuren, aldus ID&T in een persbericht.



Het OMT is gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot evenementen. Dit gebeurt vrijdag en wordt meegenomen in het besluit van maandag, dat wordt aangekondigd tijdens een persmoment.



"We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche", reageert Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep.

"Wij gaan er vanuit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier."

Het kort geding dat de ID&T Groep samen met 44 mede-eisers had ingediend wordt uitgesteld tot het nieuwe besluit van het kabinet bekend is. Als het kabinet besluit evenementen zonder overnachting te verbieden tot 1 september, komt het kort geding komende week alsnog voor.